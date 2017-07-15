Три нардепа готовы взять Добкина на поруки

Народные депутаты Нестор Шуфрич, Дмитрий Добкин (оба – фракция "Оппозиционный блок") и Дмитрий Свяиташ (группа "Видродження") готовы взять на поруки народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Как сообщил в субботу агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Добкина Игорь Степанов, соответствующее ходатайство подано в Печерский районный суд г.Киева.

Прокуратура просит суд об избрании М.Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

Вместе с тем сам нардеп заявил, что у него нет такой суммы для внесения залога, и считает, что в качестве меры пресечения достаточно будет его личного обязательства.

"У меня нет 150 млн, чтобы внести такой залог. Я считаю, что такой залог необоснованный - он не стимулирует подозреваемого не совершать каких-то действий, которые могут помешать следствию. Он направлен на то, чтобы такой суммой сделать невозможным применение альтернативы залога вообще и выхода меня под залог на свободу. 150 млн – это сумма, которая вообще ни к чему не привязывается", - сказал М.Добкин журналистам в зале суда.

В свою очередь народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в зале суда сообщил журналистам, что в случае, если судом будет определен залог в 150 млн грн, они помогут М.Добкину его внести.

В данный момент судьи Печерского райсуда удалились в совещательную комнату.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М. Добкина. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура намерена просить суд об избрании М.Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей.

В пятницу Генпрокуратура вручила М.Добкину подозрение по статье мошенничества и превышения служебных полномочий. Нардеп сообщил журналистам что сдал следователю все свои паспорта и не намерен покидать пределы Украины, но подчеркнул, что его передвижение по Украине не ограничено. Он также заявил, что не намерен вносить за себя залог, если суд назначит слишком большой его размер как альтернативу аресту.