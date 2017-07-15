МИД ФРГ подтверждает гибель двух немок при нападении на гостиницу в Хургаде

МИД Германии в субботу официально подтвердил, что жертвами нападения на гостиницу в Хургаде стали двое граждан этой страны.

"К настоящему времени у нас есть грустная уверенность в том, что двое туристов, погибших на курорте Хургада на востоке Египта - граждане Германии", - заявил представитель германского внешнеполитического ведомства.

"На основании информации, которой мы располагаем, целью нападения были иностранные туристы - это коварный и преступный акт, который потряс нас и заставил ужаснуться", - отметил он.

Первоначально поступали сообщения о том, что две погибшие женщины были гражданками Украины.

Накануне вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в Хургаде, сообщило МВД Египта.

Полиция задержала нападавшего, начато расследование.

По первоначальным данным, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.