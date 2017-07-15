Кличко: Запрет на продажу алкоголя ночью - европейская практика

Запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время суток является европейской практикой, которую Киев должен наследовать и впредь, поэтому такой запрет должен продолжать действовать, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в настоящее время идет значительное противостояние такому решению Киевсовета. "Алкогольная мафия лоббировала рассмотрение в судах вопроса об отмене решения о запрете продажи алкоголя ночью", - сказал В.Кличко в эфире канала NewsOne.

В то же время мэр Киева отметил, что ежедневно получает сводку о криминальных правонарушениях в столице, подавляющая часть которых осуществляется лицами в состоянии алкогольного опьянения.

"Могу сказать: запрет продажи алкоголя ночью даст возможность сократить количество нарушений закона. Это - не выдумка Киевсовета, это - европейская практика. Поэтому мы должны перенимать наилучший опыт. И один из примеров - запрет продажи алкоголя ночью", - добавил В.Кличко.