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22:14 14.07.2017

Климкин: нам нужны заявления саммитов с ЕС, которые будут фиксировать новые важные договоренности, а не повторять озвученное ранее

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заявления саммитов Украина-ЕС должны фиксировать новые важные договоренности и прорывы в отношениях, и нет смысла в заявлениях, которые будут просто повторять озвученное и прописанное ранее.

"Все очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы. Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности. Повторение того, что уже есть – зачем это нам? Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут", - сказал он в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер", комментируя ситуацию с отсутствием заявления по итогам саммита Украина-ЕС.

"Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей?", - подчеркнул П.Климкин.

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