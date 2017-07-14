События

21:57 14.07.2017

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" состоится, скорее всего, после следующей недели – Климкин

Телефонный разговор в "нормандском формате" президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии состоится, скорее всего, после следующей недели, отмечает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы сейчас говорим об организации телефонного разговора. С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели. Поскольку на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения", - сообщил он в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер", отвечая на вопрос, когда могут состояться ближайшие переговоры в "нормандском формате".

По его словам, есть договоренность, что это будет серьезный разговор с точки зрения фиксации на вопросах безопасности и освобождения заложников. "Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", - подчеркнул П.Климкин.

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