Украинские телеканалы в ближайшее время появятся в туристических отелях Турции

Украинские телевизионные каналы в ближайшее время появятся в туристических отелях Турции, сообщила заместитель директора департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины Виталина Мартыновская.

"Чтобы нашим гражданам было комфортнее находиться в Турции, мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время в турецких отелях появились украинские телеканалы", - сказала она в ходе презентации турпродукта Stopover авиакомпании "Турецкие авиалинии" в Киеве в пятницу.

В.Мартыновская отметила, что подключению к гостиничным телесетям украинских телеканалов способствовало посольство Украины в Турции.

"Возможно, их не будет много, но четыре-пять каналов точно будут в ближайшее время", - уточнила она.