События

18:50 14.07.2017

Украинские телеканалы в ближайшее время появятся в туристических отелях Турции

Украинские телевизионные каналы в ближайшее время появятся в туристических отелях Турции, сообщила заместитель директора департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины Виталина Мартыновская.

"Чтобы нашим гражданам было комфортнее находиться в Турции, мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время в турецких отелях появились украинские телеканалы", - сказала она в ходе презентации турпродукта Stopover авиакомпании "Турецкие авиалинии" в Киеве в пятницу.

В.Мартыновская отметила, что подключению к гостиничным телесетям украинских телеканалов способствовало посольство Украины в Турции.

"Возможно, их не будет много, но четыре-пять каналов точно будут в ближайшее время", - уточнила она.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Посол Украины в Египте пока не подтверждает гибель или ранения украинцев

В Мариуполе отменены праздничные мероприятия ко Дню металлургов

Суд разрешил Генпрокуратуре Украины заочное осуждение Азарова

В 2017 в ВСУ должны быть поставлены 72 модернизированных Т-72

Лисичанск остается без водоснабжения

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое украинцев погибли в Египте в результате нападения вооруженного ножом человека

Отстранены 25 руководителей предприятий "Укроборонпрома"

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-мэру Киева Черновецкому

Вывоз мусора из Львова вошел в нормальный режим

Аваков: имущество компаний Клименко будет описано и заблокировано до решения суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА