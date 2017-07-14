В Мариуполе отменены праздничные мероприятия ко Дню металлургов

Вследствие гибели трех работников ООО "СМК Акцепт-Строй", проводивших подрядные работы на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (ММК), входящем в группу "Метинвест", принято решение отменить все праздничные мероприятия в Мариуполе ко Дню металлургов и горняков.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, групповой несчастный случай со смертельным исходом произошел вследствие нарушения правил техники безопасности.

"По предварительной версии, происшествие в листопрокатном цехе ММК им. Ильича, которое привело к гибели трех человек, произошло по следующим причинам: нарушив требования охраны труда и промышленной безопасности, а также технологию проведения работ, представители подрядной организации допустили перегруз плиты перекрытия цеха строительными материалами, что привело к ее обрушению", - констатируется в информации предприятия.

При этом уточняется, что в момент обрушения плиты перекрытия на крыше находились работники подрядной организации "СМК Акцепт-Строй". Резчик, электросварщик и инженер по охране труда получили травмы, несовместимые с жизнью. Пристегнутый предохранительным поясом монтажник госпитализирован с переломом правой руки.

"В связи с трагедией принято решение отменить все праздничные мероприятия ко Дню металлурга и горняка в Мариуполе. Руководство ММК им. Ильича выражает соболезнования близким и родственникам погибших", - говорится в информации предприятия.

Как сообщало управление Национальной полиции Донецкой области в Facebook в пятницу, около 11:00 в Кальмиусский райотдел полиции Мариуполя поступило сообщение, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия. К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как позже подтвердила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате обрушения железобетонной плиты на метпредприятии погибли три человека, еще трое получили травмы.

По информации ГСЧС, несчастный случай произошел в листопрокатном цехе.

"Произошло обрушение железобетонной плиты размером 3х6 при проведении ремонтных работ кровли здания цеха. На тот момент в здании находились 18 работников строительно-монтажной компании, из которых трое погибли, а еще трое получили травмы" - сказано в сообщении ГСЧС,

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции и сотрудники ГСЧС в Донецкой области.