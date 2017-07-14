Суд разрешил Генпрокуратуре Украины заочное осуждение Азарова

Печерский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального расследования в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

"Суд дал разрешение на специальное расследование", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Генпрокуратуре, напомнив, что Н.Азаров подозревается в присвоении и растрате имущества.

22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и что уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, бывшего министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

Позже в комментарии журналистам Ю.Луценко пояснил: "Что касается Азарова. Да, действительно, нами завершено следствие в деле о расхищении 220 млн в ходе создания специальной системы связи Украины. Лично Янукович дал поручение Азарову, тот – министру финансов, а потом они незаконно внесли изменения в бюджет, который проголосовал парламент, и эти средства были проплачены из государственного бюджета".

Генпрокурор заявил, что в настоящее время следствие завершено. "И у нас есть обоснованные подозрения относительно Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова и ряда других, более мелких должностных лиц. На этот момент мы передали в суд ходатайство о разрешении ведения досудебного процесса... и получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, Азарова, Колобова, ждем – относительно Арбузова", - добавил Ю.Луценко.

Позднее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что Генпрокуратура получила разрешение суда на проведение спецрасследования в отношении экс-президента Украины В.Януковича и экс-министра финансов Ю.Колобова по делу о незаконной приватизации "Укртелеком", а решения по заочному осуждению экс-премьера Н.Азарова и экс-первого вице-премьера С.Арбузова ожидаются в ближайшее время.

Она также проинформировала, что после получения разрешений суда производство будет направлено в суд.

"В производстве доказано занижение стоимости пакета акций "Укртелеком" на 1 623 млн грн, подтверждено незаконное выделение из государственного бюджета Украины 220 млн грн, в связи с чем уведомлены о подозрении Янукович, Азаров, Колобов, Арбузов и еще ряд лиц", - сообщает Л.Сарган.

Также наложен арест на 100% корпоративных прав ООО "Тримоб" на 92,79% акций ПАО "Укртелеком".