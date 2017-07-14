В 2017 в ВСУ должны быть поставлены 72 модернизированных Т-72

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что до конца текущего года в войска будут поставлены 72 единицы модернизированных танков Т-72.

"По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в Вооружённые силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные во Львове, машины, мы увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72", - сказал он, выступая в пятницу на "Львовском бронетанковом заводе" во Львове.

Глава государства также отметил, что в армию поступят 20 бронеавтомобилей лёгкого класса "Дозор-Б".

"920 млн грн получит "Львовский бронетанковый завод". Это не только на танки и пожарные машины. Двадцать "Дозоров", которые сейчас находятся за моей спиной, будут также готовы к отправке в войска", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также выразил убеждение, что украинская армия должна быть оснащена наилучшей техникой - как боевой, так и вспомогательной, "ведь без эвакуационных машин запрещено использовать танковые бригады".

"И желательно, что бы на каждом арсенале были ваши пожарные машины, которые демонстрируют абсолютно уникальные возможности", - сказал он.

П.Порошенко напомнил, что для нужд украинской армии также реализуется несколько важных программ.

"Я предложил Министерству обороны потратить 1 млрд грн на новейшие общежития для контрактников... мы приняли решение построить до сотни домов... И от 8 до 10 бригад смогут уже сейчас воспользоваться этой президентской инициативой ", - подчеркнул он.