Лисичанск остается без водоснабжения

Спасатели осуществляют подвоз воды жителям города Лисичанск Луганской области, которые остались без водоснабжения, сообщается на официальном сайте ГСЧС.

"Более 30 тысяч жителей города Лисичанск продолжают оставаться без главной составляющей жизнеобеспечения - воды. Напомним, что водоснабжения в нескольких районах города нет уже несколько дней. Чтобы не оставлять людей со своей бедой наедине спасатели постоянно по графику осуществляют подвоз воды", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что 13 июля дежурные караулы 9-й и 64-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области обеспечили технической водой жителей южной части Лисичанска, а 14 июля спасатели подвезли людям и питьевую воду.

"Сотрудники ГСЧС и в дальнейшем будут оказывать помощь жителям города Лисичанска, пока в каждом жилье не появится вода", - говорится в сообщении.