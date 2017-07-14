Отстранены 25 руководителей предприятий "Укроборонпрома"
По результатам проверок предприятий государственного концерна "Укроборонпром" отстранены от исполнения обязанностей 25 руководителей, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Хочу сообщить, что по результатам проверок отстранены 25 руководителей государственных предприятий. Я просил бы поощрить руководство внутренней безопасности ("Укроборонпрома" – ИФ) по моему поручению", - сказал он, выступая в пятницу на Львовском бронетанковом заводе во Львове в пятницу.
П.Порошенко поблагодарил за проделанную работу и принципиальную позицию сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Генеральной прокуратуры.
Как отметил глава государства, благодаря работе службы безопасности "Укроборонпрома" и правоохранительным органам не допущено расхищение 631 млн грн на предприятиях оборонной промышленности: "Открыто 41 уголовное производство по материалам службы безопасности. Значительное количество находится в судах. Упреждено хищение 631млн грн".
"Никогда и ни у кого не будет "зонтика", если он коррупционер, и это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы, именно сегодня проводятся соответствующие процессуальные действия", - сказал П.Порошенко, комментируя задержание правоохранителями пятерых лиц, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "ЛБЗ", в том числе директора завода и его заместителя.
"Мы и далее будем демонстрировать решительность в борьбе с коррупцией. Уголовные производства относительно присвоения, расхищения имущества, злоупотребления служебным положением получат мою абсолютно решительную реакцию", - заверил глава государства.