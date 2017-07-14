Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-мэру Киева Черновецкому

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему городскому голове Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.

"По результатам расследования, 14.07.2017 бывшему Киевскому городскому голове Л.Черновецкому в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении… уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры в пятницу.

По данным ведомства, извещение сделано по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в городе Киеве.

"Добыты доказательства совершения бывшими должностными лицами Киевского городского совета криминальных правонарушений. Установлено, что в результате незаконных действий… Л.Черновецкого, который действовал в интересах неустановленных на данное время лиц из ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, что выразились в незаконном исключении, изменении целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства так называемой вертолетной площадки на Парковой дороге в городе Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие ̶ уничтожения объекта археологического наследия, чем территориальной общине г.Киева нанесены убытки на общую сумму более 250 млн грн", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, предпринимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных правонарушений.