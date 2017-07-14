Вывоз мусора из Львова вошел в нормальный режим

Из Львова за три минувшие недели было вывезено 13,5 тыс тонн твердых бытовых отходов, после чего их вывоз перешел в нормальный режим, заявляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"За три недели из Львова, включая текущую уборку твердых бытовых отходов, вывезено 13 тыс 563 тонн отходов. Как и обещал два дня назад, все переполненные твердыми бытовыми отходами контейнерные площадки Львова на сегодня очищены. Все убрано 677 переполненных площадок. Вывоз твердых бытовых отходов из Львова вошел в текущий режим работы", - сообщил Г.Зубко в пятницу.

По его словам, Львовская областная государственная администрация ввела взвешивание твердых бытовых отходов для обеспечения четкого контроля над их количеством.

"21 июня во Львове нами была очерчена маршрутная карта решения проблемы с вывозом твердых бытовых отходов… На сегодня первоочередные задания выполнены, уборка переполненных площадок завершена. Это стало возможным благодаря правильной организации работы и общим действиям центральных и местных органов власти, в первую очередь Львовской обладминистрации, глав городов Львовской области, на территории которых расположены полигоны твердых бытовых отходов, коммунальных служб и компаний из вывоза отходов, а также ГСЧС", - отметил вице-премьер.

Г.Зубко отметил, что теперь важно перейти к следующему этапу - скорейшему обустройству полигона во Львовской области, а после этого – к строительству мусороперерабатывающего завода.