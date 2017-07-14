Аваков: имущество компаний Клименко будет описано и заблокировано до решения суда

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что по итогам следственных действий в ТРЦ "Гулливер" в рамках расследования преступной деятельности компаний экс-министра доходов и сборов Александра Клименко будет описано имущество и заблокировано до окончательного решения суда.

Глава МВД на своей странице в Фейсбуке уточнил, что в ходе следственных действий проводится "опись и блокирование имущества, купленного на деньги, украденные из бюджета".

"На нынешнем этапе совместная следственно-оперативная группа военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции работает только в Киеве, в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко"- написал министр.

А.Аваков отметил, что, по версии следователей, деятельность группы лиц под управлением А.Клименко нанесла государственному бюджету Украины ущерб в сумме $788 млн – это более 6 млрд грн по курсу 2011-2013 гг.

Кроме того, глава МВД рассказал о позиции следствия по сути преступной схемы: А.Клименко в 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд офшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре.

"Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых "налоговых площадок", легализовывались в европейских банках через эти офшорные счета – и возвращались в Украину, но уже частным компаниям! С 2011 до начала 2014 года на счета компаний "ЮНИСОН", медиа-холдинга "Вести" и еще двух компаний по управлению активами, собственниками которых являлись родственники беглого министра и которые обслуживали "семью" Януковича, перечислено более $788 млн", - указал он.

А.Аваков отметил, что группа компаний "ЮНИСОН" за счет этих средств купила: 78 элитных квартир; 28 офисных помещений; 5 зданий; 41 паркоместо; 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке; 23 автомобиля; 3 полных этажа торгового центра "Гулливер", а также 1000 железнодорожных вагонов.

"И весь этот разнообразный бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и "Семье"), в том числе, являлся источником финансирования медиа-холдинга "Вести", - добавил министр.

Он также проинформировал, что имущество, приобретенное на деньги, украденные из бюджета, будет описано и заблокировано до окончательного решения суда.

Кроме того, А.Аваков обнародовал результаты первой волны следственных действий, которые проводились в мае - по так называемым "налоговым площадкам".

"В наличии - формально зафиксированное соглашение одного из высокопоставленных задержанных (из первой вертолетной волны) - закрепившее все подозрения и утвердившее факты, которые еще будут иметь оценку и последствия. Всего из 45 фигурантов: 17 в розыске, 19 было задержано и выпущено под внесенный залог в общей сумме 63,135 млн грн. 9 основных фигурантов находятся под арестом в изоляторе временного содержания (с определенной суммой возможного залога 408 млн грн); арестовано имущество на несколько миллиардов гривень… и еще не вечер", - приводит данные глава МВД.