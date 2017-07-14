Клименко вывел в офшоры $12 млрд и легализовал их в покупке недвижимости, земли и бизнеса в Украине

Следствие располагает доказательствами того, что 96 млрд грн ($12 млрд по курсу 8 грн/$) были выведены экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко в офшоры и легализованы путем покупки недвижимости, участков и бизнеса в Украине, правоохранительные органы просят зарубежных партнёров о сотрудничестве по ускорению ареста счетов за границей.

"$12 млрд - это 96 млрд грн надо было отмыть - это установлено доказательствами. Сумма больше", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в пятницу в Киеве.

Он указал, что эти средства через 8 налоговых площадок были "фактически украдены и выведены из государственного бюджета... выведены через офшорные юрисдикции и легализованы путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине".

"Этот бизнес мы сегодня прикрыли", - заявил главный военный прокурор.

А.Матиос также отметил, что $778 млн, которые "вывел Клименко с офшорных юрисдикций, - мы с сегодняшнего дня будет оформлять соответствующие документы и пересылать партнёрам, с которыми есть международно-правовые соглашения, чтобы они блокировали счета, которые действуют до сегодняшнего дня в банках европейских стран".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что он вместе с А.Матиосом провел встречу с послами G7, проинформировали о деталях операции и "попросили об участии служб тех стран... чтобы ускорить процесс по аресту денег, так как нам не хватает некоторых процессуальных действий за рубежом".