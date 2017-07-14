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13:36 14.07.2017

Матиос анонсирует задержание ряда лиц в компаниях Клименко

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обещает задержание ряда лиц по итогам следственных действий - 151 обыска - в компаниях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.

"По результатам 151 обыска будут приняты решения о задержании ряда лиц", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, добавив, что речь идёт о людях, которые продолжают преступную деятельность в пользу А.Клименко.

А.Матиос также подчеркнул, что правоохранители не допустили выезда ключевых фигурантов уголовного производства в Крым.

По словам главного военного прокурора, обыски в компаниях А.Клименко будут продолжаться до вечера и, возможно, ночью, после чего будут задержания.

"До окончания обысков говорить о задержанных не буду... Планируем закончить... обыски до позднего вечера", - сказал А.Матиос, добавив, что, возможно, следственные действия будут продолжаться и ночью.

Он также уточнил, что обыски проводятся в Киеве и Одессе.

Прокурор также заверил, что обыск не проводился в отношении журналистов "Радио Вести".

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул, что эта операция в здании ТРЦ "Гулливер" не касается непосредственно журналистской деятельности, в том числе "Вестей", речь идёт только об экономической составляющей.

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Интерфакс-Украина
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