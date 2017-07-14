События

08:43 14.07.2017

Европейский инвестбанк выделит 305 млн грн на проекты помощи переселенцам в Днепропетровской области

Министерство регионального развития и строительства утвердило 16 проектов Днепропетровской области, направленных на помощь и поддержку внутренне перемещенных лиц, финансирование которых в 305 млн грн выделит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины (НКПВУ).

Как сообщили на совещании в Днепропетровской ОГА, программа разработана для пяти областей Украины, в которых проблемы переселенцев с Востока и создание для них необходимой социальной инфраструктуры являются наиболее актуальными.

"Местные госадминистрации, органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия, громады Днепропетровщины подали 16 проектов, которые уже согласованы с ЕИБ. Среди них – реконструкция здания учебно-воспитательного комплекса № 22 в Павлограде, капитальный ремонт хирургического корпуса больницы Мечникова в Днепре и дома культуры в Мишурином Роге. Общая помощь от Европейского банка, которую может получить область для реализации этих и других проектов составляет 305 млн грн", - рассказал заместитель директора департамента Министерства регионального развития и строительства Павел Пахолко.

Он также отметил, что в ближайшее время перечень проектов должен утвердить Кабинет министров Украины.

"После утверждения правительством этого постановления, деньги от Европейского инвестиционного банка поступят в область для дальнейшей реализации проектов. Вполне возможно, что их непосредственное воплощение начнется уже осенью", - сказал чиновник Минрегиона.

По словам первого заместителя главы Днепропетровской ОГА Олега Кужмана в реализации проектов помощи переселенцам примут участие более 17-ти районов и городов области.

"На предварительное рассмотрение мы подавали 57 проектов социальной сферы – по здравоохранению, коммунальной отрасли, образованию, спорту и так далее. 16 из них уже согласились реализовывать. Насколько успешно будет организована подготовительная работа по другим – зависит от представителей городов и районов, а также руководителей коммунальных учреждений. Я уверен, что эта программа ЕИБ имеет право на жизнь. Предлагаю представителям Днепропетровщины работать продуктивно, как всегда мы это делаем", - подчеркнул О.Кужман.

Как сообщалось, в марте 2017 года к НКПВУ присоединились специалисты технической поддержки ПРООН. Ее консультанты будут оказывать техническую помощь, практические консультации и давать советы по реализации инициатив общин. Один из офисов организации открыт в Днепре.

"Мы будем осуществлять технический мониторинг, в частности, выполнение норм безопасности и правил строительства. Также будем вести финансовый мониторинг, контролировать прозрачность и целевое использование денежных потоков", - рассказал руководитель технического проекта ПРООН Игорь Кистенёв-Кавказский.

Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины под кредитные средства ЕИБ касается обустройства, обновления и расширения объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в ходе боев на Востоке, или тех, которые нуждаются в реконструкции вследствие увеличения количества переселенцев.

В 2016 году Минрегионразвития подписало с Европейским инвестиционным банком Соглашение о сотрудничестве по оказанию технической помощи с целью содействия оптимальной реализации НКПВУ. Программа пока рассчитана на 30 месяцев, однако украинская сторона надеется на его продолжение до 2021 года.

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