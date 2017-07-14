Дефицит бюджета США за 9 месяцев фингода вырос на 31%

Дефицит госбюджета США в июне составил $90,233 млрд, в то время как за тот же месяц прошлого года был зафиксирован профицит в размере $6,252 млрд, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 2,8% - до $338,660 млрд.

При этом расходы подскочили на 32,7% и достигли $428,894 млрд. Причиной резкого повышения затрат стал перенос ряда выплат, в том числе военнослужащим и в рамках программы медицинской помощи нуждающимся Medicaid, на общую сумму около $39 млрд на июнь с 1 июля, которое в этом году было нерабочим днем.

За девять месяцев 2017 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США выросло на 31% и составило $523,082 млрд по сравнению с $399,161 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 1,6% - до $2,508 трлн. В то же время затраты увеличились на 5,7% и почти достигли $3,031 трлн.

Как сообщалось, в конце июня Бюджетное управление Конгресса (CBO) США пересмотрело прогноз дефицита бюджета страны в 2017 финансовом году, который начался 1 октября прошлого года, до максимальных за пять лет $693 млрд (3,6% ВВП) с ожидавшихся в январе $559 млрд (или 2,9% ВВП).

Дефицит госбюджета США по итогам 2016 фингода увеличился впервые за пять лет - на треть, достигнув $585,646 млрд, по данным Минфина. Таким образом, он повысился до 3,2% ВВП по сравнению с 2,4% ВВП в предшествующем году. Рост данного показателя произошел впервые с 2009 года.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета Соединенных Штатов за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.