ЕС в связи с кончиной Лю Сяобо призвал Пекин разрешить его родственникам уехать из Китая

Власти ЕС в связи с кончиной лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо - одного из самых видных китайских правозащитников - попросили китайское руководство позволить семье покойного достойно похоронить его, а вдове и ее брату разрешить при желании уехать из Китая.

"Сейчас мы обращаемся к китайским властям с просьбой разрешить его жене Лю Ся и его семье похоронить Лю Сяобо там, где они выберут и позволить им скорбеть в мире, - говорится в совместном заявлении председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска.

"Мы призываем власти снять все ограничения на передвижение и общение членов его семьи и разрешить вдове Лю Ся и ее брату Лю Хуэю уехать из Китая, если они этого захотят. Мы повторяем призыв ЕС к освобождению всех узников совести в Китае", - отмечается в документе.

В ЕС напомнили, что недавно просили китайские власти удовлетворить желание Лю Сяобо поехать лечиться в Германии, однако, как констатируют в ЕС, эта просьба не была выполнена.

"Лю Сяобо был одним из авторов Хартии 08, призывающей к мирным демократическим реформам и верховенству права в Китае. Его личное вмешательство во время протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь спасло сотни, если не тысячи, жизней", - также говорится в заявлении.