Суд арестовал имущество и более 99% акций Черноморского судостроительного завода

Печерский районный суд Киева арестовал более 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод", сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко со ссылкой на соответствующее определение суда от 21 июня.

"21.06.2017 г. определениями Печерского районного суда Киева наложен арест на недвижимое имущество ПАО "Черноморский судостроительный завод" (производственные цеха, комплекс складов, достроенная набережная, комплекс пансионата и др., всего 21 объект), расположенное в г.Николаев и с.Коблево Николаевской области, а также на 99,87% акций общества, владельцами которых в настоящее время являются 9 компаний, зарегистрированных в Украине и Республике Кипр", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке в четверг.

Ю.Луценко указал, что управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Фонда госимущества Украины, Министерства промышленной политики Украины, ОАО "Херсонский судостроительный завод" при внесении в 2011 году изменений в пункт 11.6 договора купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод", что привело к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн грн и вызвало ущерб государству.

"Следствие дает оценку (действиям) должностным лицам Министерства промышленной политики и Фонда государственного имущества. Также усматривается умышленное доведение до банкротства ПАО "Черноморский судостроительный завод" должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования", - также добавил генпрокурор.

В состав созданного в 2009 году судостроительного субхолдинга Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского входят Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ, Николаев) и Херсонский судостроительный завод (ХСЗ).