События

18:13 13.07.2017

Би-би-си и Си-Би-Эс объявили о начале партнерства в сфере создания новостей

Британская телерадиокорпорация Би-би-си и новостное подразделение американской телевизионной сети Си-Би-Эс приступают к масштабному сотрудничеству по сбору новостей и по производству новостного контента, сообщает в четверг сайт Би-би-си.

О запуске партнерства объявили в совместном заявлении директор Би-би-си Ньюс Джеймс Хардинг и президент Си-Би-Эс Ньюс Дэвид Родс.

"Никогда еще не было более важного момента для умного и смелого освещения того, что происходит в мире. Новое партнерство между Би-би-си и Си-Би-Эс Ньюс направлено на то, чтобы приносить нашей аудитории - где бы вы ни жили, каких бы взглядов ни придерживались - новости, которым можно доверять, которые оригинальны и которые проливают свет (на события - ИФ)", - заявил Дж.Хардинг.

"Нет лучшего партнера для усиления и расширения глобального обзора (событий - ИФ), нежели Би-би-си. Я с нетерпением жду работы с Джеймсом Хардингом, потому что мы увеличим потенциал обеих организаций", - отметил в свою очередь Д.Родс.

Соглашение позволит Би-би-си и Си-Би-Эс Ньюс обмениваться видеозаписями, редакционными материалами и данными от источников сбора информации в Нью-Йорке, Лондоне, Вашингтоне и в других городах. Партнерство должно начать действовать немедленно, отмечает Би-би-си.

В свою очередь данное партнерство заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Би-би-си и американским телеканалом Эй-Би-Си.

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