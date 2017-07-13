Харьковское авиапредприятие планирует доделать Ан-74 для Казахстана в 2018 году, используя давальческую схему

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) планирует доделать самолет Ан-74Т-200А для Казахстана в 2018 году, сообщил гендиректор предприятия Александр Кривоконь.

"В 2018 году мы планируем эту машину запустить. Я думаю, это будет в сентябре", - сказал А.Кривоконь на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что изначальные сроки поставки были сорваны из-за разрыва производственной и научно-технической кооперации между предприятиями оборонных отраслей промышленности Украины и РФ и непоставкой российскими предприятиями необходимых комплектующих. По словам А.Кривоконя, ему удалось достичь предварительной договоренности с казахской стороной о поставке необходимых комплектующих, произведенных в РФ, по давальческой схеме.

"У меня была встреча в Казахстане… встреча с министром, и мы договорились о сотрудничестве. В наш договор включилась третья сторона, это "Укрспецэкспорт", который выступил гарантом в достройке данной машины. Мы с ними отработали контракт и отправили на согласование, на заключение, где мы будем работать по давальческой схеме по тем комплектующим, которых не хватает данной машине. По этой схеме завтра-послезавтра проходит СНБО в Казахстане, выделяются деньги… и мы заключаем дополнительное соглашение к нашему контракту, где у нас будет давальческая схема. Мы начнем с конца лета и через 7-8 месяцев будем комплектовать эту машину за счет средств казахской стороны", - сказал А.Кривоконь.

Он также отметил, что на протяжении нескольких лет предыдущее руководство ХГАПП отказывалось от использования давальческой схемы.

А.Кривоконь также сообщил, что в случае успешной сдачи Ан-74 казахская сторона заинтересована в поставке еще четырех самолетов. "Если у нас этот проект выходит, то у нас открывается заказ на 4 машины по Казахстану", - сказал А.Кривоконь.

Как сообщалось, 16 июня 2015 года правительство Украины передало ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" из состава ГАК "Антонов" в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно постановлению правительства №393 от 15 июня, целостные имущественные комплексы ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" передаются из управления Министерства экономического развития и торговли в управление "Укроборонпрома".

ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" вместе с ГП "Антонов" с 2008 года по решению правительства входили в состав ГАК "Антонов". Постановлением правительства от 31 марта ГП "Антонов" было передано в состав "Укроборонпрома".

В феврале 2017 года генеральным директором предприятия стал А.Кривоконь. В 2005-2006 годах А.Кривоконь был директором Харьковского тракторного завода. Он также на разных должностях на Южмаше и ГП "Завод им.Малышева".

ХГАПП - серийный изготовитель многоцелевого Ан-74, а также ближнемагистрального Ан-140.