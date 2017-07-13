События

17:12 13.07.2017

На выходных в Украине существенно похолодает

В ближайшие сутки, 14 июля, на большую часть территории Украины распространится прохладный воздух северо-атлантического происхождения, в восточной части неустойчивую погоду будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в Украине ожидаются кратковременные дожди, на Левобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях местами сильные дожди. В западных областях, днем на Правобережье - без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке страны до 18°, в Карпатах 4-9°; днем 20-25°, на востоке 25-30°.

В Киеве ночью - кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,2 градусов жары в 1951 году, самая низкая - ночью на отметке 8,0 градусов выше ноля в 1911 году.

В воскресенье, 15 июля, в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 7-12°; в южных, Донецкой и Луганской областях ночью 12-17°, днем 24-29°.

В Киеве 15 июля - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

13 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 20-25°, в районе Приморского 15°, в Днепре возле Киева 22°.

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