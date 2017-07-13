Госпродпотребслужба и Еврокомиссия согласовывают форму ветсертификатов для поставок молока из ЕС в Украину

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) совместно с Еврокомиссией работают над согласованием унифицированной формы ветеринарных сертификатов для экспорта молока из ЕС в Украину.

Согласно пресс-релизу украинского ведомства, такая работа проводится в рамках обязательств Украины по приближению законодательства к требованиям Европейского Союза и направлена на внедрение единого подхода к импорту продуктов животного происхождения из стран-членов ЕС в Украину.

Сейчас проект ветеринарного сертификата направлен на доработку экспертами Европейской Комиссии и соответствующими компетентными органами стран-членов Евросоюза. Аналогичный подход применяется сторонами и по наработке ветеринарных сертификатов для продукции птицеводческого сектора.

В ближайшей перспективе соответствующая работа будет начата по мясу, кормах для домашних животных, коллагену и желатину.