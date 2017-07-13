События

12:14 13.07.2017

В СБУ разъяснили инцидент с попыткой обыска квартиры нардепа от "Самопомочи" Зубача во Львове

В управлении Службы безопасности Украины во Львовской области заявляют, что обыски в квартире у народного депутата от фракции "Самопомич" Любомира Зубача не проводились.

" Обыск не проводился и никто не нарушал прав парламентария на неприкосновенность жилья", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Управлении СБ Украины во Львовской области на просьбу прокомментировать заявление, распространенное ранее пресс-службой партии "Самопомич".

Как рассказали агентству, Национальная полиция Украины расследует уголовное производство, связанное с злоупотреблениями, которые касаются коммунального имущества во Львове. В рамках расследования этого дела проводилась серия обысков в мэрии и в жилых помещениях людей, которые причастны к этому делу. Мероприятия проводились следственно-оперативной группой Нацполиции, а сотрудники СБУ привлекались к проведению следственных действий в качестве оперативного сопровождения. Когда правоохранители приехали на место, им сообщили, что в этой квартире прописан народный депутат. В связи с появившейся информацией обыск не проводился.

Как сообщалось, 12 июля пресс-служба партии "Самопомич" распространила заявление, что во львовской квартире, где проживает народный депутат от "Самопомочи" Любомир Зубач вместе с родителями и женой, СБУ пыталась провести обыски. "Работникам СБУ объяснили незаконность попытки обыска и после определенной дискуссии они пока отказались от своих намерений. Народный депутат Любомир Зубач позвонил руководителю СБУ Василию Грицаку с вопросом, что делали в его квартире люди, которые представились сотрудниками Службы. Грицак ответил, что впервые слышит о попытке такого обыска и санкции на это он не давал", - сказано в сообщении партии "Самопомич".

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