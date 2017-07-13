Порошенко: Стратегическая задача Украины – развитие конкурентной экономики, интегрированной в европейскую

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что формула имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС является директивой для украинской власти.

"Формула имплементации Соглашения об ассоциации, наш путь в Евросоюз – становится директивой для украинской власти и украинского общества. Наша стратегическая задача – утверждение Украины, как успешного европейского государства с крепкими государственными институтами и конкурентной экономикой, интегрированной в европейскую", - сказал президент в ходе саммита Украина-ЕС в четверг в Киеве.

П.Порошенко выразил мнение, что "ни одна нация не платила такую высокую цену за сближение за Евросоюзом", а также напомнил, что все реформы, проводимые в Украине, основаны на европейских подходах.

Президент Украины также отметил необходимость отмены платы за роуминг, "чтобы в Украину пришли большие инвестиции и новые технологии, чтобы обеспечить рывок в человеческих контактах за счет, в том числе, например, отмены тарифов на роуминг международной связи.