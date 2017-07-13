Под Радой проходят митинги с требованиями перевыборов, отмены неприкосновенности и спасения системы здравоохранения

Более 300 человек участвуют в акциях протеста у здания Верховной Рады Украины с требованием отмены депутатской неприкосновенности, проведения досрочных парламентских выборов, а также реформирования системы здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", пришедшие на пл.Конституции митингующие держат в руках плакаты "Последнее лето этой Рады: отмена неприкосновенности, новый закон о выборах, досрочные выборы в парламент", "Украину защищают герои, коррупционеры грабят – это предатели", "Пусть бой наш будет победой, а победа местью" и другие.

Участники акции стоят тремя группами по политической принадлежности и держат флаги с символикой соответственно "Движения новых сил" Михаила Саакашвили, Всеукраинского объединения "Свобода" и "Правого сектора". Также они держат черно-красные флаги.

Сбоку, возле ул.Грушевского также стоит группа митингующих, представителей "Национального корпуса "Азов". Кто-то бросил дымовую шашку на ул.Грушевского. Проезжая часть улицы пока не перекрыта.

На площади установлена сцена с колонками, а в Мариинском парке, который находится у здания парламента, находится более 1 тыс людей, рассредоточенных по всему парку.

Вокруг здания Верховной Рады усилена охрана: присутствуют сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Здание практически окружено правоохранителями.

Митингующие принесли с собой и установили на площади Конституции 6 пустых 200-литровых бочек, с надписями типа "Розенблата за граты", "Торкнуті недоторкані" (рус. "Тронутые неприкасаемые") и другие. У принесших эти бочки активистов также видны деревянные палки, которыми, очевидно, митингующие будут бить по емкостям.

Кроме этого к зданию Рады подошла колонна представителей Конфедерации свободных профсоюзов, которые требуют от парламента предпринять срочные действия для недопущения развала системы здравоохранения в Украине.

В связи с увеличением количества митингующих к стенам Верховной Рады время от времени подходят дополнительные подразделения правоохранителей.