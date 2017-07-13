На границе с РФ задержан Porsche Cayenne, разыскивавшийся Интерполом - Госпогранслужба

В пункте пропуска Чугуновка (Харьковская обл.) на границе с РФ пограничники отдела Ольховатка Харьковского отряда обнаружили автомобиль марки "Porsche Cayenne", который находился в розыске по линии Интерпола.

"Автомобиль марки "Porsche Cayenne" 2013 года выпуска прибыл в пункт пропуска под управлением гражданина Украины. При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпола и установлено, что данный автомобиль находится в розыске как похищенный в Украине в 2014 году", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники задержали водителя и дорогостоящий автомобиль и уведомили представителей Национальной полиции.