Российский закон об иностранных агентах нарушает права человека - комиссар по правам человека Совета Европы

Комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс считает, что закон РФ об иностранных агентах нарушает права человека.

"Законодательная база РФ в отношении некоммерческих организаций не соответствует международным и европейским стандартам прав человека", - написал Н.Муйжниекс в заявлении, направленном в Европейский суд по правам человека.

"Применение этого закона произвело пугающий эффект на работу общественных организаций в РФ и значительно повлияло на свободу собраний и свободу слова многих некоммерческих организаций и правозащитников", - также написал комиссар Совета Европы.

"Действия, которые этот закон называет "политическими", на самом деле представляют собой некоторые из самых широко применяемых, основных и естественных методов, используемых общественными организациями в работе и являющихся важными элементами демократического строения общества", - добавил Н.Муйжниекс.

"Применение этого закона против общественных организаций, выступающих за изменения законов и следящих за соблюдением прав человека общественными деятелями, серьезно мешает их работе в качестве общественных наблюдателей, необходимой в демократии", - заявил он.

Н.Муйжниекс подчеркнул, что согласно международным стандартам прав человека, некоммерческие организации должны иметь возможность "запрашивать и получать финансовую поддержку не только у государственных органов в их стране, но и у учреждений или отдельных доноров, других стран или международных учреждений в соответствии с законами о таможне, иностранной валюте и отмывании денег, а также законами о спонсировании политических партий".

В конце 2016 года с критикой российского закона о НКО-иногентах выступал ЕС и призвал российские власти согласовать политику и законодательство с обязательствами в области прав человека, а также отказаться от практики зачисления российских НКО в "иностранные агенты".