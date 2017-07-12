Пострадавший при воспламенении бензовоза в Одесской области мужчина скончался в больнице

Пострадавший при воспламенении бензовоза в Одесской области Роман К. скончался в больнице, сообщили в социальной сети Facebook волонтеры, помогавшие организовать для мужчины сбор крови.

Донорами стали многие горожане, в том числе сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Однако у мужчины было 90% ожогов тела, и, несмотря на оказанную ему помощь, он умер.

Как сообщалось, 5 июля на железнодорожной станции на территории нефтебазы близи Одессы в среду загорелся бензовоз, в результате чего пострадали два человека – водитель бензовоза и работник нефтебазы.