В палату представителей Конгресса США внесен вопрос об импичменте Трампа

Вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.

Как отмечается в заявлении Б.Шермана, распространенном во вторник, "мы начинаем предпринимать усилия с целью подтолкнуть юридический комитет палаты представителей провести слушания по вопросу о воспрепятствовании правосудия и российском вмешательстве в наши выборы".

"Недавние разоблачения Дональда Трампа-младшего свидетельствуют о том, что избирательный штаб Трампа был готов принять помощь со стороны России", - говорится в заявлении.

Кроме того, убежден конгрессмен, разговор Д.Трампа с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и последующее увольнение последнего свидетельствуют о "воспрепятствовании правосудию".

"Я вношу акт об импичменте для того, чтобы начать долгий процесс с целью защиты нашей страны от злоупотребления полномочиями, воспрепятствования правосудию, а также от импульсивной и невежественной некомпетентности", - заявил конгрессмен.

Он также выразил благодарность своему коллеге по палате Элу Григу, который согласился присоединиться к этой инициативе.