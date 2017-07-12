События

16:43 12.07.2017

СБУ проводит обыски во Львовском горсовете

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в структурных подразделениях Львовского городского совета.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе горсовета, в департаменте экономического развития обыски уже закончены, а в управлении коммунальной собственности все еще продолжаются.

В пресс-службе уточнили, что обыски проводятся в рамках расследования вывода из коммунальной собственности более 20 объектов недвижимого имущества стоимостью в десятки миллионов гривень.

Как сообщалось, в начале июня текущего года прокуратура Львовской области открыла уголовное производство против должностных лиц управления коммунального имущества в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей в результате вывода из коммунальной собственности указанной недвижимости.

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