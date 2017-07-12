События

15:10 12.07.2017

Порошенко инициирует создание Министерства по вопросам ветеранов

Президент Украины Петр Порошенко выступает с инициативой рассмотреть возможность создания в Украине министерства по вопросам ветеранов.

"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, ведь именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отчизны", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки в Сумы в среду.

По словам главы государства, нужно сделать все возможное для того, чтобы ветераны чувствовали свою защищенность со стороны государства.

"За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тыс украинских воинов. Хочу поблагодарить каждого ветерана АТО", - сказал П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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