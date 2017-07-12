В Украину с пятницы придет похолодание

В ближайшие сутки, 13 июля, неустойчивую погоду в Украине будут определять атмосферные фронты: ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в центральных областях местами - сильные дожди, град, лишь в Приазовье и Крыму без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер в четверг ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, на юге и востоке страны местами до 32°, в западных областях (кроме Закарпатья) 18-23°.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,1 градусов жары в 1936 году, самая низкая ночью на отметке 8,2 градусов выше ноля в 1904 году.

В пятницу, 14 июля, в большинстве северных, центральных, южных областей Украины местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° на юге до 18°; днем 20-25°, на юге и востоке страны 25-30°.

В Киеве 15 июля - местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

12 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 20-25°, в районе Приморского 18°, в Днепре возле Киева 21°.