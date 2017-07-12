Янукович должен участвовать в суде по видеоконференции - госадвокат

Государственный адвокат бывшего президента Украины (2010-2014гг) Виктора Януковича Виталий Мешечек выступает за участие своего подзащитного в судебном процессе в режиме видеоконференции.

"Для справедливого суда, справедливого рассмотрения… считаю его участие в судебном процессе по видеоконференции необходимым", - сказал В.Мешечек журналистам в здании Оболонского районного суда Киева, который в среду продолжил рассмотрение дела по обвинению В.Януковича в государственной измене.

"То есть я считаю, что Виктор Федорович Янукович должен принимать участие в судебном заседании по видеоконференции и его никто не имеет права лишать возможности задавать вопросы свидетелям, экспертам, любым другим участникам уголовного производства, заявляет ходатайства, жалобы, отводы. Это мое мнение и мнение предыдущих защитников – я их целиком поддерживаю", - пояснил адвокат.

Он отметил, что В.Янукович сейчас в этом ограничен.

В.Мешечек заявил, что намерен пообщаться с самим В.Януковичем и предыдущими защитниками, и все свои дальнейшие действия, в том числе и по режиму участия в заседаниях, согласовывать с подзащитным.