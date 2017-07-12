Новый адвокат Януковича заявил, что не знаком с генпрокурором Луценко

Государственный адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек опроверг информацию СМИ о том, что он лично знаком с генеральным прокурором Юрием Луценко.

"Также есть информация, что я каким-то образом раньше пересекался с Юрием Витальевичем Луценко. Хочу опровергнуть эту информацию, чтобы она уже не была в Интернете, не перекручивалась", - сказал он журналистам в среду перед началом судебного заседания по делу об госизмене В.Януковича.

Он подчеркнул, что с Ю.Луценко не пересекался и с ним лично не знаком. В.Мешечек отметил, что действительно раньше принимал участие как защитник в уголовных производствах, которые проводились при участии Генпрокуратуры, но при этом лично с нынешним генпрокурором не знаком.

Кроме того, защитник возмутился распространенной в СМИ информацией о том, что он является "донецким адвокатом". "Я хочу отметить, что в соответствии с Единым реестром адвокатов Украины, я занимаюсь адвокатской деятельностью в городе Киеве и не являюсь донецким адвокатом, как некоторые перекручивают", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, общался ли он уже со своим подзащитным, В.Мешечек сказал: "На этот вопрос я отвечать не буду". Позднее он заявил, что лично не знаком с В.Януковичем, а знает его как бывшего президента Украины.

Как сообщалось, Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката В.Мешечека для защиты В.Януковича в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене. Такое решение было принято 7 июля.

Центр назначил адвоката во исполнение определения Оболонского суда от 6 июля, которым ему было поручено назначить бесплатного государственного адвоката В.Януковичу, который отказался от своих защитников по делу о госизмене.

"При назначении адвоката в соответствии с ч.2 ст.21 закона Украины о бесплатной правовой помощи учитывалась специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства", - отметили в региональном центре правовой помощи.

Согласно данным Единого реестра адвокатов Украины, у В.Мешечека есть свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности с 13 июня 2012 года, выданное Донецкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.