Спецпрокурор Мюллер намерен изучить электронную переписку сына Трампа

Специальный прокурор по расследованию российского дела Роберт Мюллер планирует изучить электронные письма, обнародованные сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, передает телеканал CNN со ссылкой на американского представителя власти.

"В ходе расследования Мюллер изучит встречу (Д.Трампа-младшего с российским адвокатом - ИФ) и электронную переписку, опубликованную Трампом-младшим", - сказал источник.

Представитель спецпрокурора и адвокат сына президента США отказались прокомментировать телеканалу данную информацию.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.