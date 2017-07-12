События

09:33 12.07.2017

Спецпрокурор Мюллер намерен изучить электронную переписку сына Трампа

Специальный прокурор по расследованию российского дела Роберт Мюллер планирует изучить электронные письма, обнародованные сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, передает телеканал CNN со ссылкой на американского представителя власти.

"В ходе расследования Мюллер изучит встречу (Д.Трампа-младшего с российским адвокатом - ИФ) и электронную переписку, опубликованную Трампом-младшим", - сказал источник.

Представитель спецпрокурора и адвокат сына президента США отказались прокомментировать телеканалу данную информацию.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

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