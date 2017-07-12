Вашингтон может запретить госучреждениям использовать продукцию "Лаборатории Касперского"

Администрация президента Дональда Трампа близка к тому, чтобы запретить американским федеральным ведомствам использование продукции, разработанной российской компанией "Лаборатория Касперского", передает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правительстве США.

"В ближайшие дни может быть принято окончательное решение о том, следует ли "Лабораторию Касперского" убрать из списка Администрации общих служб США (GSA) как внешних поставщиков, чьи продукты одобрены для использования государственными учреждениями", - сообщили источники телеканалу.

По их словам, удаление "Лаборатории Касперского" из списка, скорее всего, повлияет только на будущие контракты.

Источники рассказали, что Белый дом, Департамент внутренней безопасности, GSA и другие федеральные агентства в течение нескольких недель проводят "межведомственный обзор" по данному вопросу.

"Это большой шаг, и он будет иметь некоторые юридические последствия", - сказал ABC News высокопоставленный представитель разведки.

Как напоминает телеканал, "Лаборатория Касперского" "находится под пристальным вниманием в связи с предполагаемыми связями с российскими разведывательными службами".