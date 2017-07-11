Ночью в Киеве ожидаются грозы и сильные порывы ветра

Ночью 12 июля в столице Украины ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды призывает в случае усиления ветра избегать пребывания вблизи больших деревьев, парковать рядом с ними автомобили, все окна домов плотно закрыть, убрать из балконов и лоджий предметы, которые могут выпасти наружу.

"Если вы очутились на улице, то (рекомендуется – ИФ) держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев веток и при травмировании людей информировать экстренные службы по тел.: 101 или 103.