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17:37 11.07.2017

Суд окончательно отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что высшая судебная инстанция окончательно отказала экс-генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в этой должности.

"Сегодня высшая судебная инстанция отказала в увольнении Луценко и восстановлении в должности Шокина", - сообщил Ю.Луценко, выступая в парламенте во вторник.

Как сообщалось, в марте текущего года В.Шокин подал иск в ВАСУ о признании незаконными и об отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности.

В пресс-службе ВАСУ агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что В.Шокин просит признать незаконными и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его "в административной должности".

ВАСУ 20 апреля отказал представителям В.Шокина в удовлетворении ходатайства о возобновлении сроков подачи иска и оставил его иск к Верховной Раде и президенту без рассмотрения: "В удовлетворении ходатайства истца о возобновлении срока обращения в суд отказать. Административный иск Шокина … оставить без рассмотрения".

29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора В.Шокина. 3 апреля П.Порошенко подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Ю.Луценко.

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