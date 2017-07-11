События

15:51 11.07.2017

Заявление Януковича приобщено к материалам дела по убийству правоохранителей в 2014 и к "большому майдановскому делу"

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича приобщено к материалам уголовного производства об убийстве правоохранителей в 2014 году и к "большому майдановскому делу".

Как сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" С.Горбатюк, заявление В.Януковича предварительно приобщено к материалам уголовного производства об убийстве правоохранителей в 2014 году и к "большому майдановскому делу", а отдельно уголовное производство по заявлению экс-президента не открывалось.

В свою очередь адвокат В.Януковича Виталий Сердюк заявил, что Генпрокуратура решила расследовать заявление экс-президента об осуществлении организованной группой лиц в 2014 году захвата власти с целью изменения границ территории Украины, что привело к гибели людей.

"Генеральная прокуратура признала необходимым расследовать государственный переворот 2014 года и уже начала проверку действий чиновников, которые, по заявлению нашего клиента, причастны к его совершению, в рамках уголовного дела от 16.02.2014 (относительно убийств и покушений на убийство правоохранителей и военнослужащих в феврале 2014 года)", - цитирует В.Сердюка пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex" во вторник.

Как сообщалось, 6 июля 2017 года В.Сердюк проинформировал, что В.Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте. "Прямо обвиняется Виктором Януковичем Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков - ИФ), Кличко (мэр Киева Виталий Кличко - ИФ), Луценко… Также речь идет о Наливайченко (экс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ИФ), Парубие (председатель Верховной Рады Андрей Парубий - ИФ), Пашинском (народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский - ИФ), Турчинове (секретарь СНБО Александр Турчинов - ИФ), Тягнибоке (лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ИФ), Яценюке (экс-премьер Украины Арсений Яценюк – ИФ) и других лицах, причастных к соответствующим событиям", - рассказал адвокат.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что по данному заявлению будет открыто уголовное производство и будет принято обоснованное законом решение.

"Мы его, конечно, рассмотрим. Зарегистрируем согласно действующему законодательству уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры, изучим и примем законом обоснованное решение. Более того, я сделаю все, что бы это происходило без моего контроля ", - сказал генпрокурор.

Сам В.Янукович обвиняется в государственной измене. Его дело рассматривается в Оболонском районном суде г.Киева по специальной (заочной) процедуре.

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