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15:30 11.07.2017

Финляндия намерена выделить Украине EUR6 млн на реформу среднего образования

Финляндия намерена выделить Украине EUR6 млн на реформу среднего образования сроком на четыре года, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Этот проект будет иметь ориентировочную стоимость EUR6 млн. Он рассчитан на четыре года. Это не слишком большие средства на такой период времени, но эти средства мы вложим именно в формирование новой модели педагогического образования. Потому что у нас сегодня осталась архаичная модель педагогического образования, которая молодых учителей скорее обеспечивает теоретическими знаниями, но не дает им современных инструментов для работы с детьми", - сказала Л.Гриневич в эфире "5 канала".

По ее словам правительство Финляндии решило поддержать реформирование среднего образования в Украине, в частности, педагогического образования и переход к новой школе.

Л.Гриневич отметила, что до начала 2018/2019 учебного года необходимо провести переподготовку 20 тыс. учителей.

При этом уже в 2017/2018 учебном году стартует пилотный проект, в рамках которого ориентировочно по четыре школчзы в области (как сельские, так и городские), начнут работать по новым стандартам.

– Минобразования

Киев. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Финляндия намерена выделить Украине EUR6 млн на реформу среднего образования сроком на четыре года, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Этот проект будет иметь ориентировочную стоимость EUR6 млн. Он рассчитан на четыре года. Это не слишком большие средства на такой период времени, но эти средства мы вложим именно в формирование новой модели педагогического образования. Потому что у нас сегодня осталась архаичная модель педагогического образования, которая молодых учителей скорее обеспечивает теоретическими знаниями, но не дает им современных инструментов для работы с детьми", - сказала Л.Гриневич в эфире "5 канала".

По ее словам правительство Финляндии решило поддержать реформирование среднего образования в Украине, в частности, педагогического образования и переход к новой школе.

Л.Гриневич отметила, что до начала 2018/2019 учебного года необходимо провести переподготовку 20 тыс. учителей.

При этом уже в 2017/2018 учебном году стартует пилотный проект, в рамках которого ориентировочно по четыре школчзы в области (как сельские, так и городские), начнут работать по новым стандартам.

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