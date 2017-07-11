Дожди с грозами и шквалами охватят Украину в ближайшие дни

В ближайшие сутки неустойчивую погоду западных, северных, центральных областей Украины будет определять атмосферный фронт, на юге и востоке – сухой и жаркий воздух, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

Без осадков будет в большинстве восточных, южных, днем и в Житомирской, Киевской областях Украины, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

В Киеве – ночью кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июля самая высокая температура днем была 35,1 в 1922г., самая низкая ночью 9,4 в 1904г.

На 13 июля синоптики прогнозируют в Украине (кроме Приазовья) кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, (в центральных и южных областях отдельные сильные ливни, град), на остальной территории без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, 14 июля на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 20-25°, на юге и востоке 25-30°.

В Киеве на 13 июля прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 23-25°.

11 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 19-24°, в Днепре возле Киева 21°.