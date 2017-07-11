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12:20 11.07.2017

В Украине пройдет спецпоказ фильма об Олеге Сенцове

В Украине 13 июля пройдет специальный показ документального фильма "Процесс" Аскольда Курова по случаю дня рождения главного героя – украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщила во вторник пресс-служба кинодистрибьютора "Артхаус Траффик", фильм будет демонстрироваться на более чем 20 локациях в Киеве, Одессе, Виннице, Запорожье, Изюме, Константиновке, Львове, Ровно, Северодонецке и прочих городах. Вход на сеансы будет бесплатный.

"Процесс" А.Курова рассказывает о суде над О.Сенцовым и попытках семьи, друзей и адвокатов освободить режиссера из тюрьмы. Название ленты – "Процесс" – отсылает к кафкианскому абсурду происходящего, показывая, как в тоталитарном государстве жертвой бюрократической машины может стать любой человек.

Организаторы события также призывают всех неравнодушных присылать письма О.Сенцову и поддерживать его семью через сайт solidarityua.info.

Ранее международная премьера данного фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. Украинские зрители впервые увидели фильм в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

О.Сенцов отмечает свой 41-й день рождения в российской тюрьме.

После аннексии Крыма Россией режиссер был арестован ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год его приговорили к 20 годам колонии, несмотря отсутствие доказательств. О.Сенцов не признал своей вины.

К освобождению режиссера и активиста неоднократно призывала мировая кинематографическая общественность.

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