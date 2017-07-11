Рада установила фиксированный объем госзаказа для вузов Донецкой и Луганской областей

Верховная Рада Украина установила фиксированный объем государственного заказа на подготовку специалистов по всем специальностям для высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании", касающиеся деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей" (№6548) за основу и в целом проголосовало 248 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Законопроект устанавливает для высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей фиксированный объем государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для всех специальностей и всех образовательных уровней.

Как отметил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, "фиксированный государственный заказ фактически позволяет университетам оставлять контингент" на этой территории.