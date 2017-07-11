Американские конгрессмены выступают против сотрудничества с РФ по кибербезопасности

Ряд американских конгрессменов в Сенате и Палате представителей выступили против создания совместной с Россией рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

Член Палаты представителей демократ Дон Бейер, в частности, вынес на рассмотрение Конгресса поправку в проект военного бюджета США на 2018 финансовый год, которая не позволит Пентагону выделять средства на то, чтобы "делиться разведданными, информацией, оборудованием, сотрудниками и возможностями". Поправка направлена на блокирование любого соглашения с Россией по кибербезопасности, сообщили американские СМИ.

С нападками на достигнутую в ходе личной встречи в Гамбурге на полях саммита G20 президентами России и США принципиальную договоренность о создании рабочей группы высказались последовательно выступающие против американо-российского взаимодействия сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

"Я уверен, что Владимир Путин будет активно поддерживать эту идею, поскольку занимается хакерством", - заявил Дж.Маккейн в эфире телеканала CBS.

Л.Грэм в оскорбительных тонах отозвался о договоренности. "Это не самая глупая идея из тех, с которыми я сталкивался, но она близка к этому", - сказал сенатор в интервью телеканалу NBC.

Сам Дональд Трамп в минувшее воскресенье написал в своем микроблоге в "Твиттере", что создание группы позволит обеспечить, чтобы "выборы были защищены от вмешательства хакеров и других плохих явлений".

Несколько позднее он, однако, написал: "То, что я и президент Путин обсуждали создание структуры по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это состоится на деле".

Между тем, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Россия представляет для США киберугрозу, но необходимо вести диалог на эту тему.

"Да, мы признаем, что Россия является киберугрозой, но мы также признаем необходимость разговаривать со своими противниками", - сказала она журналистам в понедельник. Текст ее ответа на вопросы СМИ распространила пресс-служба Белого дома.