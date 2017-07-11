События

02:01 11.07.2017

Премьер Ирака сделал официальное заявление о поражении группировки ИГИЛ в Мосуле

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади в понедельник сделал официальное заявление об освобождении Мосула от террористической группировки "Исламское государство".

"Здесь я объявляю о конце, о поражении и о коллапсе "государства" лжи и террора, которое ИГИЛ провозглашало из Мосула", - приводит слова премьера межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Правительственные силы Ирака ранее установили контроль над разрушенной террористами соборной мечетью ан-Нури в Мосуле, где лидер террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил "халифат".

Тем временем, Иран и Сирия уже направили поздравления Ираку в связи с освобождением Мосула.

Мосул был главным оплотом ИГИЛ в Ираке с лета 2014 года. В октябре прошлого года Вооруженные силы Ирака начали наступление с целью освобождения города от террористов.

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