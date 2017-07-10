Фракция БПП исключила нардепа Розенблата из своего состава

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" большинством голосов приняла решение исключить народного депутата Борислава Розенблата из членов фракции по его просьбе, а также поддержала снятие с него депутатской неприкосновенности.

Как сообщает пресс-служба партии БПП, на заседании фракции в понедельник Б.Розенблат лично обратился к однопартийцам с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

"Я прошу дать мне возможность защитить себя в суде. Я готов отвечать за свои все поступки. В сессионном зале во время рассмотрения моего вопроса, я сдам все свои заграничные паспорта. Паспорта другой страны у меня нет. Чтобы не было пятен на "БПП", я выйду из фракции на время проведения следствия и суда", - сказал Б.Розенблат перед голосованием фракции.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности всех шести народных депутатов, на которых были представления Генеральной прокуратуры.

Ранее 7 июля 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно народного депутата Б.Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года правоохранительные органы задержали охранника нардепа Б.Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе депутату Максиму Полякову (фракция "Народный фронт").

Сам М.Поляков назвал действия НАБУ политическим заказом и заявил о давлении на его супругу и помощников.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 20 июня сообщил, что детективы агентства и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрали достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с депутатов Б.Розенблата и М.Полякова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 21 июня направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Б.Розенблата, в действиях которого, по его словам, усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.