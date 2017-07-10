Правительство должно разобраться в ситуации с отказом Ryanair летать в Украину

Кабинет министров Украины должен разобраться в ситуации с отказом крупнейшей европейской авиакомпании Ryanair от запланированного входа в Украину ввиду якобы нарушений договора со стороны государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказал глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций при украинском правительстве Даниэль Билак.

"Если они так считают, интересно, какие были доказательства. Думаю, правительству нужно разобраться в этом", - сказал он в понедельник вечером.

Д.Билак отметил, что мнение Ryanair о том, что аэропортом защищались высокие тарифы, на самом деле могло быть, в частности, и защитой национальных интересов.

"Ведь мы тоже не можем позволить себе роскошь за любую цену работать с любым провайдером. Нужно разобраться. Ясно, что они (Ryanair – ИФ) будут говорить, что мы не готовы. Нужно услышать, что скажут участники переговоров на это: аэропорты "Борисполь" и "Львов", как они могут это обосновать", - сказал он.

Как сообщалось, Ryanair в понедельник вечером, 10 июля, объявил об отмене своего запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушило соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным,

"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", – прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

По его словам, "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей и посетителей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

Он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

Компания в сообщении предложила всем клиентам, которые уже купили билеты на объявленные рейсы из/в Украину связаться с ней по почте для возврата уплаченных средств.

Ранее в понедельник П.Рябикин заявил, что Ryanair выдвигает "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. "Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал он.

Среди других таких условий, как утверждает директор аэропорта, - бесплатная аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на пять лет.

П.Рябикин заявил, что не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию резко раскритиковал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он вновь выразил предположение, что помехи приходу Ryanair в Украину связаны с нежеланием открытой конкуренции со стороны крупнейшей украинской госкомпании "Международные авиалинии Украины", задолжавшей бюджету около 400 млн грн

Министр обвинил главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора.