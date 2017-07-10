События

19:12 10.07.2017

СНБО поручил ввести для проживающих в Украине граждан РФ обязательную регистрацию

Для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Украины вводится обязательная регистрация по месту проживания и необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Вводится, соответствующее поручение СНБО сегодня дал, требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины в месте их временного проживания, а также вводится необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины", - сказал А.Турчинов после заседания СНБО в понедельник.

По его словам соответствующие поручения были даны исключительно из соображений национальной безопасности, и также были направлены в Министерство иностранных дел, Кабинет министров, Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу и Государственную пограничную службу.

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